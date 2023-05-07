Байден встретился с руководством компаний, разрабатывающих ИИ. Общение не задалось

Эти компании более или менее успешно работают над развитием генеративных нейросетей и языковых моделей ИИ. Встреча была посвящена не только перспективам этой отрасли, но и тем опасностям, которые таит развитие и распространение этих технологий.

Но встреча не задалась. Руководители компаний имеют явно выраженный интерес, а к диалогу не были приглашены исследователи по этике, которые годами предупреждали об опасностях ИИ.

При этом Харрис в течение встречи неоднократно подчёркивала важность обеспечения безопасности продуктов ИИ перед их внедрением. А Байден призвал руководителей компаний обратить внимание на риски, которые несёт в себе отрасль.

В итоге всё свелось к обмену тезисами, а вопрос реальной опасности ИИ так и не был рассмотрен.

Между тем американские специалисты отмечают рост обеспокоенности по поводу потенциальных проблем конфиденциальности, предвзятости при приёме на работу и возможности использования этих технологий для создания кампаний по дезинформации. Согласно Белому дому, администрация призвала к большей прозрачности, объективной оценке безопасности и защите от вредоносных атак во время «откровенного и конструктивного обсуждения» с руководителями компаний.