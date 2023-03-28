Байден запретил спецслужбам США покупать шпионские программы, которые другие страны использовали против против американцев

В указе перечислены дисквалифицирующие критерии, включая использование в прошлом против правительства США, продажу в страны, вовлечённые в политические репрессии, и программное обеспечение, контролируемое иностранными правительствами со злым умыслом.

Исключения возможны, но лишь в случае, когда разработчики принимают соответствующие меры по противодействию ненадлежащему использованию или если поставщик шпионского ПО не знал о потенциальном злоупотреблении.

Приказ не содержит конкретного списка запрещённых приложений, но направлен на предотвращение рисков от коммерческих шпионских программ, таких как Pegasus компании NSO Group.

Она, напомним, использовалась против глав государств, журналистов и активистов. Pegasus уже был запрещён в США, поскольку Министерство торговли добавило NSO в свой список соответствующих организаций в 2021 году.