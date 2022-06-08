Бактерии чайного гриба оказались жизнеспособны даже в условиях Марса

Исследования проводились в рамках проекта BIOMEX — биологический и марсианский эксперимент. Образцы чайного гриба были доставлены на МКС ещё в 2014 году, но долго длилась проверка результатов, поэтому отчёт эксперимента опубликовали только сейчас.

В условиях космоса был проведён метагеномный анализ и секвенирование реактивированных и других культур гриба. Условия максимально приблизили к марсианским. Выяснилось, что в марсианских условиях экосистема чайного гриба разрушается, но выживают как раз бактерии Komagataeibacter, производящие целлюлозу.

Учёные считают, что бактериальная целлюлоза может стать биомаркером внеземной жизни. К тому же созданные на основе целлюлозы мембраны и плёнки могут применяться для производства защитных оболочек в колониальных поселениях на Марсе.