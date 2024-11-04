Бактерии нашли способ защищаться от вирусов, жертвуя собой

Вирус, известный как бактериофаг, пытается обойти защитные механизмы бактерий, и CmdTAC срабатывает в момент, когда вирус уже захватил клеточные процессы. Активировав защиту, бактерия останавливает синтез белков, что позволяет ей избежать распространения инфекции.

Команда учёных изучила белок CmdT, который оказывается токсином, а также антагонистом CmdA. Важным элементом системы является белок-хаперон CmdC, который распознаёт наличие вируса. При обнаружении вируса CmdC отделяется от других компонентов и инициирует токсическую реакцию.