Бактерии стали менее восприимчивы к антибиотиками из-за эпидемии коронавируса

Так, если верить данным, опубликованным ученым Джеффри Стричем из центра Национальных институтов здравоохранения США, подавляющее большинство пациентов, поступающих в американские больницы с диагнозом коронавирус, получают от врачей предписание пройти курс антибиотиков. Таким образом, подобная практика приобрела настолько масштабный характер, что серьезно повысился риск появления устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий.

К слову, чуть ранее об опасности подобного подхода заявлял генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Также он уточнял, что связанное с широким использованием антибиотиков появление супербактерий может вызвать всплеск смертности от инфекций, не связанных с пандемией коронавируса.