Бактериям — нет, электричеству — да: ученые из России разработали текстиль для «умной» одежды

Исследователи из Томского политехнического университета разработали электропроводящий гибридный текстиль для «умной одежды». Работа ученых опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Специалисты нанесли на нейлоновую ткани оксид графена, который потом обработали лазером. В результате лазерной обработки частицы графена внедряются в волокна ткани, поясняет одна из исследователей, профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгения Шеремет.

Полученный композит стабилен, устойчив к воздействию ультразвука, растяжению и стирке с моющими средствами, что позволяет использовать его в повседневной одежде. Кроме того, подчеркивает Шеремет, материал становится электропроводящим, что позволяет использовать его в качестве активного материала сенсоров.

Добавив наночастицы серебра — также с помощью облучения лазером нитрата серебра — текстилю можно придать антибактериальные и оптические свойства. Плазмонные наночастицы позволяют считывать «химию» поверхности оптическими методами спектроскопии, отмечает коллега Шеремет, ассистент Анна Липовка.

Таким образом ученым удалось обнаружить модельный краситель и глюкозу. Кроме того, ученые показали, что текстиль можно использовать в качестве сенсора для записи жестов, измерения пульса в реальном времени и распознавания голоса.