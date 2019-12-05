Балтийский флот признали лучшим способом атаковать Россию силами НАТО

Так, журналисты отдельно отмечают тот факт, что субмарины проекта Gotland идеальны в вопросе борьбы с различными вражескими судами на территории Балтийского моря. Связывают они это с тем, что шведские субмарины оснащены воздухонезависимой энергетической установкой, помогающей им достаточно продолжительное время находиться под водой и находиться в результате незаметными для противника.

”Каждые два дня двум дизель-электрическим субмаринам Балтийского флота приходится подключать дизельные двигатели для зарядки аккумуляторов. Для подводных лодок с ВНЭУ они становятся идеальной целью”, — добавляет польское издание, говоря о недостатках российских подводных лодок.