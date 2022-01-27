Балтийский флот вооружат новым ракетным кораблём

Сейчас корабль находится на верфях судостроительного завода в Зеленодольске, а на воду будет спущен осенью — раньше намеченного срока. Поэтому уже сейчас для корабля сформирован экипаж, построена и оборудована причальная зона на военно-морской базе в Балтийске.

«Наро-Фоминск» будет вооружён крылатыми ракетами «Калибр» и сверхзвуковыми «Оникс». Корабли проекта 21631 состоят на вооружении Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Изначально их должны были использовать только для охраны и защиты прибрежной морской зоны, а также для действий на крупных реках и озёрах. Но после запусков ракет «Калибр» из акваторий Каспийского и Средиземного морей по объектам террористов в Сирии, стало понятно, что эти корабли можно использовать для нанесения сверхточных ракетных ударов на расстояние около 1,5 тысяч км.