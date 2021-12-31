Балтийский флот вооружат новыми истребителями Су-30

Штурмовики Су-30СМ2 предназначены для борьбы с корабельными и наземными группировками противника. Под них готовят экипажи и авиационные расчёты, которые будут тренироваться на этом типе технике в течение 2022 года. После этого балтийцы получат первые боевые самолёты.

Ими вооружат 4-й гвардейский морской штурмовой авиаполк. «Этот полк — одна из самых известных частей морской авиации России. Их основная задача — ведение борьбы как с корабельными, так и с наземными группировками, а также воздушные операции в водах калининградского эксклава. Вообще, в морской авиации исторически сложилось, что самолёты Су-24, Су-24М, Су-30 классифицируются как морские штурмовики, а не как в ВКС — бомбардировщики и истребители-бомбардировщики», — рассказал военный историк Дмитрий Болтенков.