Бананы, лук и чеснок оказались полезными для психического здоровья

Отметим, что галактолигосахаридами богаты такие продукты, как бананы, лук, чеснок, молочные продукты и прочие. В ходе исследования специалисты набрали группу добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Им предоставляли ежедневную дозу пребиотических галактолигосахаридов или плацебо на протяжении 28 дней. Впоследствии участники прошли опрос, в котором поделились своим опытом и состоянием здоровья, в том числе рассказали о настроении и уровне тревожности. Помимо прочего они предоставили образец стула для выявления микробиома кишечника.

Выяснилось, что у участников, которые употребляли пребиотик каждый день, улучшилось психическое здоровье и снизился уровень тревоги. Кроме того, положительно он повлиял и на кишечник.