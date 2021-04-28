Наука и технологии
Сегодня в 13:09
Бананы, лук и чеснок оказались полезными для психического здоровья
И прочие галактоолигосахариды
Ученые из Суррея поделились результатами исследования, в рамках которого они анализировали связь между пребиотическими галактолигосахаридами и психическим здоровьем. Как выяснилось, добавки пребиотиков действительно полезны для психического здоровья. Кроме того, они оказывают положительное влияние на здоровье самого кишечника.
Отметим, что галактолигосахаридами богаты такие продукты, как бананы, лук, чеснок, молочные продукты и прочие. В ходе исследования специалисты набрали группу добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Им предоставляли ежедневную дозу пребиотических галактолигосахаридов или плацебо на протяжении 28 дней. Впоследствии участники прошли опрос, в котором поделились своим опытом и состоянием здоровья, в том числе рассказали о настроении и уровне тревожности. Помимо прочего они предоставили образец стула для выявления микробиома кишечника.
Выяснилось, что у участников, которые употребляли пребиотик каждый день, улучшилось психическое здоровье и снизился уровень тревоги. Кроме того, положительно он повлиял и на кишечник.