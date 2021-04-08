Бананы оказались полезными при изжоге

Бананы богаты витаминами и питательной клетчаткой. Согласно данным источников, в среднем в плоде 422 миллиграммов калия и порядка 20% ежедневной нормы витаминов C и B6. Помимо прочего банан может выступать в качестве источника резистентного крахмала, способствующего подавлению аппетита, что, в свою очередь, помогает сбросить вес.

Синтия Сасс также отметила, что бананы могут снижать артериальное давление. Кроме того, за счет пробиотиков в составе плоды благотворно влияют на пищеварения. При изжоге же они полезны благодаря богатому калию составу.