Банк ПСБ добавил ИИ в интернет-банк и мобильное приложение

Банк «ПСБ» расширяет возможности общения бизнес-клиентов с нейросетью GPT через текстовые каналы коммуникации. Теперь предприниматели могут общаться с этой искусственной интеллектуальной системой в мобильном и интернет-банке, а также в мессенджерах. Это позволяет получать полезную информацию по широкому спектру тем, не связанных прямо с банковскими услугами.

Для использования этой возможности, клиенту банка достаточно нажать на кнопку «Разговор с GPT» в чат-боте приложения «ПСБ» и задать свой вопрос. Нейросеть GPT, являясь мощной языковой моделью, способной анализировать тексты и отвечать на вопросы, может помочь бизнес-клиентам, например, советами по маркетингу, увеличению продаж и другими вопросами.

Иван Паткин, вице-президент и директор департамента электронного бизнеса СМБ в «ПСБ», отмечает, что банк стремится сделать клиентский опыт максимально удобным и эффективным. В дальнейшем планируется развивать этот сервис и внедрять его в другие клиентские каналы для экономии времени и упрощения рабочих процессов.