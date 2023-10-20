Банк России начнёт передавать в МВД данные об операциях без согласия клиентов

ФинЦерт будет обмениваться с МВД информацией об операциях, инициированных без согласия клиентов. Таким образом регулятор намерен более точно и быстро бороться с мошенниками.

Работа системы будет регулироваться законом, вступающим в силу 21 октября. МВД, которое будет оперативно получать информацию от Банка России, в свою очередь, будет передавать банкам информацию для предотвращения новых мошеннических действий.

В этой системе реализуется режим «одного окна», благодаря которому ведомство сможет получать информацию, которая необходима для максимально быстрого расследования мошенничества и уголовных дел.

После обращения пострадавшего в правоохранительные органы сотрудники МВД смогут запросить у ЦБ данные о мошеннической операции, включая получателя украденных денег. Если их не будет в базе ФинЦЕРТ, тогда регулятор обратится за уточнением в банки.