Банк России обязал Роскомнадзор разблокировать криптобиржу ОКХ

17:47, 19 августа 2023
1 мин.
Банк России обязал Роскомнадзор разблокировать криптобиржу ОКХПосле аудита документов и услуг
Центробанк поручил Роскомнадзору снять все ограничения с сайта криптобиржи ОКХ, который был заблокирован в октябре 2022 года за «распространение запрещённой в России информации».
По требованию РКН биржа провела аудит документов, всех продуктов, а также русскоязычной версии сайта; вместе с тем все условия и положения обслуживания компания перевела на русский язык, как и сопутствующие документы.
По информации представителей сервиса, ОКХ дали разрешение работать с 7 августа.