Банк России обязал Роскомнадзор разблокировать криптобиржу ОКХ

По требованию РКН биржа провела аудит документов, всех продуктов, а также русскоязычной версии сайта; вместе с тем все условия и положения обслуживания компания перевела на русский язык, как и сопутствующие документы.

По информации представителей сервиса, ОКХ дали разрешение работать с 7 августа.