Банк России раскрыл свежую схему мошенников связанную с цифровым рублём

Однако мошенники пытаются использовать это в свою пользу, предлагая гражданам «купить» физические цифровые рубли. Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова предупредила граждан о таком виде мошенничества на пресс-конференции в ТАСС.

Скоробогатова подчеркнула, что «цифровая форма не предполагает никакой формы физической». У граждан будут наличные, безналичные деньги на счетах в банках и безналичные цифровые рубли на платформе Центрального банка.

Она также добавила, что если граждане действительно хотят пробовать операции с цифровыми рублями, они должны обращаться только в банки, где они обслуживаются.

Вместе с тем Скоробогатова уточнила, что платформа цифрового рубля позволяет человеку, если он открыл кошелёк в цифровых рублях через мобильное приложение одного банка, совершать переводы по этому кошельку через мобильное приложение другого банка.