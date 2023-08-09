Банк России рассказал, когда запустит тестирование цифрового рубля

На первом этапе в пилоте участвуют 13 банков, ограниченное количество клиентов которых смогут расплатиться цифровым рублём в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России. Также до конца 2023 года ЦБ увеличит количество участников и физлиц, и юрлиц. На первом этапе в проекте участвуют «Альфа-банк», банк «Дом.РФ», «Газпромбанк», «Ингосстрах банк», ВТБ, «Киви банк», «Ак Барс Банк», «Промсвязьбанк», «МТС банк», «Совкомбанк», банк «Синара», «Росбанк» и «ТКБ банк».

Первый этап пилота предполагает тестирование открытия и закрытия кошельков физических и юридических лиц, переводы цифрового рубля между клиентами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду. На втором этапе, в 2024 году, ЦБ добавит к операциям оплату по динамическому QR-коду и переводы между юрлицами.