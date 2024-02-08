Банк России составил портрет жертвы кибермошенников в 2023 году

Телефонное мошенничество, включая звонки и SMS, остается наиболее распространенной формой афер в России. Банк России также зафиксировал увеличение случаев мошенничества через мессенджеры.

Всего за год выросло число граждан, попавшихся на уловки мошенников, и 10% из них потеряли деньги, чаще всего менее 20 тыс. рублей. В большей степени пострадавшие передавали мошенникам данные карт и коды из SMS, а также осуществляли денежные переводы.

Эти данные подчеркивают важность осведомленности граждан об основных приемах мошенничества и необходимость бережного отношения к своей финансовой информации.