Банк России составил портрет жертвы кибермошенников в 2023 году

Опубликовано 08 февраля 2024, 20:22
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Банк России составил портрет жертвы кибермошенников в 2023 годуБыл проведен опрос
Банк России опубликовал портрет типичной жертвы мошенников в 2023 году. Опрос более 395 тыс. граждан выявил, что женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним доходом и образованием из городов становились чаще всего жертвами — 55,5% случаев, что на 11% выше, чем в предыдущем году.
Телефонное мошенничество, включая звонки и SMS, остается наиболее распространенной формой афер в России. Банк России также зафиксировал увеличение случаев мошенничества через мессенджеры.
Всего за год выросло число граждан, попавшихся на уловки мошенников, и 10% из них потеряли деньги, чаще всего менее 20 тыс. рублей. В большей степени пострадавшие передавали мошенникам данные карт и коды из SMS, а также осуществляли денежные переводы.
Эти данные подчеркивают важность осведомленности граждан об основных приемах мошенничества и необходимость бережного отношения к своей финансовой информации.
Источник:Газета.RU
Автор:Булат Кармак
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