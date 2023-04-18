Банк России уже готов проводить первые расчёты цифровым рублём

18:35, 18 апреля 2023
1 мин.
Банк России уже готов проводить первые расчёты цифровым рублёмЗаявила Эльвира Набиуллина
После одобрения Госдумой поправок в Гражданский кодекс, устанавливающих порядок расчёта цифровым рублём, Банк России заявил готовности к запуску реальных расчётов.
Об этом при выступлении перед фракцией КПРФ заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, регулятор готов к пилотированию цифрового рубля — проведению реальных операций с реальными деньгами. Но пока расчёты будут проводиться с малыми суммами и с участием небольшого количества клиентов.
Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем.
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации