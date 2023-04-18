Банк России уже готов проводить первые расчёты цифровым рублём

Об этом при выступлении перед фракцией КПРФ заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, регулятор готов к пилотированию цифрового рубля — проведению реальных операций с реальными деньгами. Но пока расчёты будут проводиться с малыми суммами и с участием небольшого количества клиентов.