Банк России: в 2022 году в стране вдвое увеличилось количество финансовых пирамид

Как отметил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, в 2022 году в России было зафиксировано 5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности против 2,7 тысяч в 2021. Примерно 2 тысячи из обнаруженных организаций приходится на пирамиды, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году.

Также среди нелегальных организаций зафиксировано 1,2 тысячи профучастников и 1,7 тысячи «чёрных кредиторов». При этом ЦБ научился быстро выявлять такие схемы и сразу передаёт информацию о них в следственные органы. А сайты сразу блокируются.

Причём 96% выявленных в 2022 году в России пирамид работали в интернете, онлайн также работали 97% нелегальных профучастников и 43% нелегальных кредиторов. Почти 50% пирамид привлекали платежи в криптовалютах.