Банк России выпустил трёхрублёвую монету с изображением Виктора Цоя

Номинал монеты — 3 рубля. Монета выплавлена из серебра 925-й пробы, диаметр — 39,0 мм. Тираж изделия составляет 5 тысяч штук.

На лицевой стороне памятной монеты изображён герб России, на оборотной — портрет Виктора Цоя с микрофоном в руках на фоне гитары и годы жизни.