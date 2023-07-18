Банк России выпустил трёхрублёвую монету с изображением Виктора Цоя

17:24, 18 июля 2023
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Банк России выпустил трёхрублёвую монету с изображением Виктора ЦояТираж монеты — 5 тысяч штук
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету с изображением советского рок-исполнителя Виктора Цоя.
Номинал монеты — 3 рубля. Монета выплавлена из серебра 925-й пробы, диаметр — 39,0 мм. Тираж изделия составляет 5 тысяч штук.
На лицевой стороне памятной монеты изображён герб России, на оборотной — портрет Виктора Цоя с микрофоном в руках на фоне гитары и годы жизни.