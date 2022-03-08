Банк ВТБ сделал все свои карты бессрочными

Наука и технологии
Вчера в 23:09
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Банк ВТБ сделал все свои карты бессрочнымиИх не нужно продлевать или перевыпускать
Пресс-служба ВТБ сообщила о том, что все карты банка будут бессрочными. Ни продлевать, ни перевыпускать их не нужно.
В сообщении банк порекомендовал клиентам выпустить виртуальные карты «Мир», которые позволяют оплачивать покупки с помощью смартфона и проводить все привычные платёжные операции без ограничений.
При этом сообщается, что вырос спрос на эти карты. Как отмечается, с 6 на 7 марта спрос на виртуальные карты «Мир» вырос в 8 раз.
«Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платёжных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны», — сказано в сообщении.
Источник: РИА Новости