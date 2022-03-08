Банк ВТБ сделал все свои карты бессрочными

В сообщении банк порекомендовал клиентам выпустить виртуальные карты «Мир», которые позволяют оплачивать покупки с помощью смартфона и проводить все привычные платёжные операции без ограничений.

При этом сообщается, что вырос спрос на эти карты. Как отмечается, с 6 на 7 марта спрос на виртуальные карты «Мир» вырос в 8 раз.

«Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платёжных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны», — сказано в сообщении.