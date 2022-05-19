Банк Замбии заплатил хакеру фотографией фаллоса

В ответ служба безопасности банка отправила хакеру вместо денег фото мужского полового органа. В письме специалисты высмеяли ник мошенника «14m3-sk1llz» и написали сопроводительное письмо. «Перестань блокировать банковские сети, думая, что ты зарабатываешь. Найди нормальную работу», — рассказали представители банка.

Они также отметили, что в результате атаки произошёл технический сбой некоторых IT-систем, но в целом сетевая инфраструктура была в безопасности. Поэтому что-то платить несостоявшемуся вымогателю отказались.