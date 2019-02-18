Банки чаще одобряют кредиты пользователям iPhone и iPad

Финансовая платформа Webbankir поделилась интересной статистикой по поводу владельцев разных смартфонов и планшетов. Пользователи iPhone и iPad оказались более дисциплинированными заемщиками, чем пользователи смартфонов и планшетов на базе Android

Так, владельцы гаджетов Apple допускают дефолты по первому займу в 1,5 раза реже, чем пользователи смартфонов и планшетов на базе Android.

В результате обладателям iPhone и iPad одобряют заявки на первый заем в 1,7 раза чаще, чем владельцам устройств на базе Android. Разница в пользу «яблочников» сохраняется и в дальнейшем. С учетом повторных займов они получают одобрение в 79,5% случаев, тогда как пользователи Android — в 72,2%.

Выше и средняя сумма займа, которую занимают на платформе владельцы iPhone и iPad. На данный момент в среднем она составляет 9013 рублей, в то время как у пользователей смартфонов и планшетов на базе Android — 8285 рублей.

Вместе с тем стоит отметить, что заемщики, пользующиеся мобильными устройствами как на iOS, так и на Android, в целом более дисциплинированные, чем те, кто обращается за кредитами через десктоп. Доля дефолтов у последней категории клиентов достигает 15,4%, а средняя сумма займа, соответственно, ниже — 7500 рублей.