Банки ещё одной страны начали принимать российские карты «Мир»

При этом логотип российской платёжной системы отображается на экранах банкоматов. Клиенты также могут без труда снимать деньги со своих рублёвых счетов в кубинских песо по курсу примерно 1 к 1,5 без учёта комиссии за транзакцию.

К сожалению, на данный момент всё ещё нет возможности использовать карты «Мир» для расчётов в магазинах, но банки заявили, что эта опция станет доступной после установки необходимого оборудования. Официальные сроки так и не были названы.

Напомним, что платёжная система «Мир» была запущена в России в 2015 году в качестве альтернативы международным Visa и Mastercard. Сегодня данный тип карт принимаются в нескольких странах, включая Абхазию, Армению, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южную Корею и Южную Осетию.