Банки начнут хранить отпечатки пальцев и запись голоса россиян в специальной системе

Документ получили ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и РНКБ, работающий в Крыму. При этом РНКБ уточнил, что не занимается прямым сбором биометрии граждан, а является посредником при регистрации физлиц в ЕБС.

ВТБ и Россельхозбанк оказались готовы к передаче биометрии. ВТБ «технологически полностью готов обеспечить исполнение требований законодательства и регулятора в данной сфере», Россельхозбанк — должен был обсудить этот вопрос на совете директоров, но также готов к передаче государству нескольких сотен тысяч образцов. Промсвязьбанк никак не прокомментировал ситуацию.

Отмечается, что, вероятно, государство хочет лишить участников рынка конфиденциальной, чувствительной информации граждан для минимизации риска утечек. При этом в одних руках будет сосредоточен большой массив данных.

Также предполагается, что правительство хочет быстрее передать данные биометрии в государственные сервисы. При этом, как получать от граждан соглашение на передачу биометрических данных, пока не ясно.