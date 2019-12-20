Банки научатся отличать в автоматическом режиме финансирование терроризма от обычных операций

Так, представители “Лаборатории Касперского" поведали журналистам российского издания “Известия” о том, что новая технология для систем отслеживания нетипичных операций, позволяет улучшить статистику раскрываемости случаев отмывания денег, а также увеличить скорость и точность данного определения.

”Такое решение широко востребовано банками, поскольку 80% данных, используемых в антифрод-системах и AML-решениях, пересекаются. Кроме того, правила в этих системах тоже становятся схожими, отличие заключается лишь в бизнес-процессе, возникающем при их срабатывании”, — рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.