Банки Ozon и Яндекса обогнали традиционных конкурентов по темпам прироста денег россиян

Опубликовано 02 сентября 2024, 09:011 мин.
Банки Ozon и Яндекса обогнали традиционных конкурентов по темпам прироста денег россиянЕще одна победа IT-сектора страны
Банки, созданные IT-гигантами, такими как Ozon и Яндекс, начали обгонять традиционные кредитные учреждения по темпам прироста средств россиян.
Согласно данным, предоставленным РБК, с начала 2024 года объем депозитов в Яндекс.Банке увеличился в 2.5 раза — с 15.5 до 38.2 млрд рублей. В банке Ozon аналогичный показатель достиг 10.4 млрд рублей.
Отметим, что в мае 2023 года на счетах в Яндекс.Банке лежало всего 0.8 млрд рублей, а в Ozon — 0.4 млрд рублей.
Но всего за один последний год эти банки показали значительный рост, что свидетельствует о растущем доверии россиян к финансовым услугам, предоставляемым не традиционными банками, а компаниями, занимающимися электронной коммерцией.