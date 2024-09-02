Банки Ozon и Яндекса обогнали традиционных конкурентов по темпам прироста денег россиян

Отметим, что в мае 2023 года на счетах в Яндекс.Банке лежало всего 0.8 млрд рублей, а в Ozon — 0.4 млрд рублей.

Но всего за один последний год эти банки показали значительный рост, что свидетельствует о растущем доверии россиян к финансовым услугам, предоставляемым не традиционными банками, а компаниями, занимающимися электронной коммерцией.