Банки получат новый способ проверять уровень дохода россиян для одобрения кредитов

Таким образом, кредитные организации до 1 апреля 2020 года должны получить доступ к специальному сервису “Интеграционный модуль”, в котором банки будут иметь доступ к данным Федеральной Налоговой Службы о выплатах страховых взносов работодателей в пользу физических лиц. И уже за счет этих данных банки смогут делать анализ надежности будущего заемщика с точки зрения бесперебойности выплат по кредиту.

Напомним, что страховые взносы являются неналоговым сбором, который каждый работодатель на территории Российской Федерации обязан уплачивать за нанятых сотрудников.