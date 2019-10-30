Наука и технологии
Сегодня 11:54
Банки получат новый способ проверять уровень дохода россиян для одобрения кредитов
На этот раз через страховые взносы
Как стало известно, в связи с новым поручением премьер-министра России Дмитрия Медведева, сразу несколько российских ведомств должны заняться предоставлением российским банкам оперативного доступа к сведениям Федеральной налоговой службы. Делается это для того, чтобы банки могли проверять доходы заемщиков.
Таким образом, кредитные организации до 1 апреля 2020 года должны получить доступ к специальному сервису “Интеграционный модуль”, в котором банки будут иметь доступ к данным Федеральной Налоговой Службы о выплатах страховых взносов работодателей в пользу физических лиц. И уже за счет этих данных банки смогут делать анализ надежности будущего заемщика с точки зрения бесперебойности выплат по кредиту.
Напомним, что страховые взносы являются неналоговым сбором, который каждый работодатель на территории Российской Федерации обязан уплачивать за нанятых сотрудников.
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