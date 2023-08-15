Банки России протестировали операции с цифровым рублём

Цифровой рубль начал свою пилотную работу в России. Несколько банков уже успешно осуществили первые операции с ним, включая переводы между физическими лицами, благотворительные взносы и оплату товаров. Этот эксперимент проводится в рамках проекта Центробанка России.

Первая группа участников включает 600 человек и 30 предприятий в разных городах, включая банки, как Альфа-банк, ВТБ, ГПБ, так и другие. Они тестируют разные функции цифрового рубля. Например, в ВТБ тестировали открытие счетов в цифровых рублях в режиме реального времени, переводы между людьми и оплату товаров через QR-код.

Эксперты также акцентируют внимание на безопасности и надёжности этой новой системы. Важное внимание придаётся также возможности использования смарт-контрактов для более сложных операций. Банки подчёркивают, что все расчёты с цифровым рублём проводятся с использованием криптографической защиты и шифрования.

Введение цифрового рубля пока в режиме пилота, доступ к нему ограниченному числу пользователей. Тем не менее, такие тесты помогут выявить потенциальные проблемы и сделать систему более устойчивой перед её полным запуском.