Банки заставляют клиентов фотографироваться

Клиенты некоторых банков начали жаловаться, что необходимость сдавать биометрические данные в обязательном порядке. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».

В «ФК Открытие» даже чтобы открыть вклад или дебетовую карту, клиентам придется сфотографироваться. В Почта-банке клиент, отказавшийся сдать биометрию, может рассчитывать на ограниченный набор услуг.

Официальный представитель «ФК Открытие» подтвердил, что банк действительно в обязательном порядке фотографирует вкладчиков. Он пояснил, что это делается для двух целей — ради борьбы с отмыванием денег и снижения рисков мошеннических операций. Представитель отметил: «Во-первых, согласно требованиям законодательства в рамках 115-ФЗ, банки обязаны идентифицировать своих клиентов, при этом выбор необходимых для этого сведений и документов остается на усмотрение самих кредитных организаций. Таким образом, фотографирование клиентов необходимо для соблюдения регуляторных требований в части идентификации клиентов».

В Почта-банке мотивируют свои действия защитой клиентов от мошеннических действий. Представитель уточнил: «Договором на открытие банковского счета предусмотрена процедура аутентификации клиента по фотографии.— Таким образом, принимая оферту банка о заключении договора банковского счета, клиент соглашается и на фотографирование».

При этом Центробанк и Росфинмониторинг настаивают на том, что сдавать биометрию клиенты могут только добровольно.