Банкоматы Сбербанка начали выдавать переводы наличных по всей России

Сбербанк расширил сервиса переводов с получением наличных в банкоматах. Теперь перевести средства может любой пользователь «Сбербанка Онлайн» по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Совершить перевод можно при помощи «Сбербанк Онлайн». Для этого необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Получить денежные средства можно в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка по всей стране.

Для получения перевода необходимо указать секретный код из SMS, при этом, пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Отправить перевод можно на сумму до 150 000 рублей в сутки.

Комиссия за использование сервиса онлайн-перевода с получением наличных в банкомате ниже, чем при совершении аналогичного перевода в офисе: 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей.

Ранее отправить перевод с получением наличных в банкомате могли пользователи Сбербанк Онлайн в 27 регионах РФ, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.