Банки лишат возможности проверять биометрию россиян

Как отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, в следующем году будет разработан механизм передачи биометрических данных из баз коммерческих организаций в ЕБС. В декабре текущего года этот сервис получил статус государственного, его администратором выступает Министерство цифрового развития России, а оператором — «Ростелеком».

Всю биометрическую информацию, на основании которой человека могут идентифицировать вне какого-либо сервиса, когда система может составить полный потрет, будут хранить только на серверах ЕБС. Банкам и другим организациям оставят право только на «лёгкую» биометрию, векторную, когда вместо полноценных 3D-портретов организации смогут хранить некие наборы точек, взятых с лица, позволяющих идентифицировать проходящего человека. Но эти точки в портрет собрать будет невозможно.