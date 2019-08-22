Банковскую карту от Apple высмеяли за ее “капризность”

Так, Apple предупреждает, что перечисленные на сайте материалы способствует потере привлекательного внешнего вида карты. Связано это с тем, что Apple Card сделана из титана, а он, как известно, выцветает и покрывается пятнами от воздействия кожи или джинсовой ткани. Очистить карту от такого рода загрязнения не представляется возможным.

На той же странице на сайте техподдержки указано, что компания не рекомендует допускать прямой контакт Apple Card с другими картами и другими предметами, поскольку титановая поверхность легко поддается царапинам. Что же касательно грязи, то ее компания рекомендует оттирать от карты тряпочкой из микрофибры, заранее смоченной в изопропиловом спирте.

Как оказалось, новый продукт Apple куда более капризный, чем обыкновенные пластиковые карточки. В отличие от Apple Card, их можно без проблем хранить где угодно, единственное — их не стоит царапать, а карты, у которых имеется магнитная полоса, стоит держать подальше от магнитов.