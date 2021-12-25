Баня оказалась очень вредна при простуде

По словам медиков, это популярный и потому опасный стереотип. Как правило, считают, что посещение бани или сауны поможет прогреться и улучшит состояние здоровья. На самом деле от такой температуры ослабевает иммунитет, поскольку организму необходимо много энергии для эффективной сопротивляемости заболеванию, а в бане организм силу теряет.

К тому же лёгкие симптомы могут перейти в тяжёлые: если простуда вызвана вирусом, то в условиях влаги и высокой температуры вирус начнёт активно распространяться и завладеет организмом окончательно. Вместе с тем это опасно и для окружающих.