Барберы больше не нужны: разработана машинка для стрижки с камерой заднего вида

Устройство было найдено на просторах Indiegogo. Разработано оно было американским стартапом VULFE INC. Внешне новинка напоминает обычную машинку, но посредством камеры она помогает человеку подстричь себя без помощи барбера. Отмечается, что изображение с камеры передается на смартфон пользователя благодаря специальному приложению.

Что интересно, в соответствующем приложении имеется библиотека с видеоуроками от профессиональных барберов, с помощью чего можно в домашних условиях сделать себе желаемую прическу. Время автономной работы CutCam составляет 1,5 часов. В комплекте идет сумка, набор насадок, расческа, а также адаптер питания. Оценили CutCam в 139 долларов.