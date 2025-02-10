Baseus представил линейку компактных зарядных устройств PicoGo в России

Baseus представил линейку компактных зарядных устройств PicoGo в РоссииНовая серия зарядок поддерживает протоколы быстрой зарядки и Qi2
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Устройств серии PicoGo поддерживают актуальные технологии быстрой зарядки, включая Qi2, который используется в iPhone 16. Все модели оснащены системой защиты от перегрева, перегрузок и короткого замыкания.
В линейку PicoGo вошли несколько моделей. Среди них — зарядное устройство Baseus PicoGo 45 Вт с технологией GaN. Оно обеспечивает быструю зарядку смартфонов, планшетов и ноутбуков при минимальном размере. Встроенные системы охлаждения и интеллектуальный контроль температуры подтверждены сертификатом безопасности TÜV Rheinland.
Еще одна новинка — магнитный кабель Baseus PicoGo 240 Вт. Он оснащен магнитной конструкцией, которая предотвращает запутывание, а также выдерживает до 10 000 скручиваний. Кабель поддерживает быструю зарядку PD 3.1 и способен зарядить большинство смартфонов на 50% за 30 минут.
Для тех, кто ищет компактные решения, бренд представил ультратонкий магнитный пауэрбанк Baseus PicoGo Qi2. Он поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и проводную — 20 Вт через USB-C. Встроенное кольцо-держатель позволяет удобно использовать устройство в дороге.
Кроме того, в серию вошли внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10 000 мАч с поддержкой зарядки трех устройств одновременно, а также магнитное беспроводное зарядное устройство Baseus PicoGo 2-в-1, которое заряжает гаджеты как по беспроводной технологии, так и через встроенный USB-C кабель мощностью 67 Вт.