Baseus представил линейку компактных зарядных устройств PicoGo в России

Устройств серии PicoGo поддерживают актуальные технологии быстрой зарядки, включая Qi2, который используется в iPhone 16. Все модели оснащены системой защиты от перегрева, перегрузок и короткого замыкания.

В линейку PicoGo вошли несколько моделей. Среди них — зарядное устройство Baseus PicoGo 45 Вт с технологией GaN. Оно обеспечивает быструю зарядку смартфонов, планшетов и ноутбуков при минимальном размере. Встроенные системы охлаждения и интеллектуальный контроль температуры подтверждены сертификатом безопасности TÜV Rheinland.