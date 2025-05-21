Baseus выпустила камеры для дома и дачи — от видеоняни до наблюдения за участком

Опубликовано 21 мая 2025, 08:001 мин.
Baseus выпустила камеры для дома и дачи — от видеоняни до наблюдения за участкомВарианты есть на любой вкус и кошелек
М.Видео-Эльдорадо запустила продажи камер наблюдения Baseus. В линейку вошли модели для дома и улицы — от базовой видеоняни до комплексов с 3K-разрешением и солнечными панелями.
Модель Baseus Security N1 — это комплект из двух или четырёх камер и станции. Камеры снимают в 2K, работают до 210 дней на одном заряде и защищены от влаги и пыли по стандарту IP67.
Поддерживается ночная съёмка и настройка «слепых» зон. Старшая версия N1 Plus получила 8-кратный зум и увеличенный аккумулятор. Цены — от 19 999 рублей.
Серия Baseus S1 рассчитана на уличное наблюдение и использует солнечные панели. Модель S1 Pro комплектуется двумя камерами с 3K-разрешением, двойными объективами и дальностью съёмки до 20 метров. Стоимость — от 11 999 до 33 999 рублей.
Домашние камеры P1 оснащены микрофоном, динамиком и поворотным механизмом. Их можно использовать как видеоняню. Цены стартуют от 2 999 рублей.