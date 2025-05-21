Baseus выпустила камеры для дома и дачи — от видеоняни до наблюдения за участком

Модель Baseus Security N1 — это комплект из двух или четырёх камер и станции. Камеры снимают в 2K, работают до 210 дней на одном заряде и защищены от влаги и пыли по стандарту IP67.

Поддерживается ночная съёмка и настройка «слепых» зон. Старшая версия N1 Plus получила 8-кратный зум и увеличенный аккумулятор. Цены — от 19 999 рублей.