Baseus выпустила компактный 100-Вт зарядник EnerFill FN11 Mini Cube за $28

Устройство поступило в продажу на JD.com по цене 199 юаней (около $28) и комплектуется кабелем USB-C длиной 1,5 м.

Адаптер оснащён двумя портами USB-C и одним USB-A, поддерживает мощность до 100 Вт и способен зарядить MacBook Pro 14″ с чипом M3 Pro примерно за 1 час 40 минут.

При подключении нескольких устройств, зарядка распределяет ток автоматически: например, 70 Вт + 30 Вт через два USB-C или 60 Вт + 22 Вт + 18 Вт при использовании всех трёх портов.