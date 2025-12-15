Батареи настолько подешевели, что солнечная энергия стала выгодна для использования круглосуточно

Об этом говорится в исследовании аналитического центра Ember, основанном на аукционах 2025 года в Италии, Саудовской Аравии и Индии.

По оценке аналитиков, цена полноформатной аккумуляторной системы для электросетей опустилась до $125 за кВт·ч для проектов длительного хранения от четырех часов.

Из них около $75 приходится на сами батареи, в основном поставляемые из Китая, а еще $50 — на установку и подключение к сети. Приведенная стоимость хранения энергии (LCOS) снизилась до $65 за МВт·ч.

Если половину дневной солнечной генерации переносить на ночное время, хранение добавляет лишь около $33 за МВт·ч. В сумме с солнечной генерацией это дает примерно $76 за МВт·ч, что уже сопоставимо с традиционными источниками энергии.

По словам Ember, солнечная энергия перестает быть «дневной» и превращается в полноценный круглосуточный источник. И это может радикально изменить энергетику стран с высоким спросом и хорошей инсоляцией.