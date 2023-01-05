Батарея крепится на поясе: появились свежие подробности о первой AR/VR-гарнитуре Apple

Но конференция прошла, а никакого шлема так и не показали. Зато уже в начале 2023-го инсайдеры вновь начали делиться подробностями об устройстве.

Так, например, стало известно, что девайс получит физическую коронку, как в Apple Wathc. С её помощью пользователь сможет переключаться с виртуальной реальности на дополненную.

При этом аккумулятор шлема будет располагаться на поясной сумке. Также устройство получит маленькие моторы для автоматической настройки линз и многое другое.

В докладе The Information также утверждается, что для уменьшения размера и веса гарнитуры будут использоваться алюминий, стекло и углеродное волокно, а камеры будут в значительной степени скрыты по эстетическим соображениям.

Цена новинки ожидается на уровне 3000 долларов.