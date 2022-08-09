База данных абонентов Tele2 с номерами и ФИО утекла в сеть. Оператор свою вину отрицает

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База данных абонентов Tele2 с номерами и ФИО утекла в сеть. Оператор свою вину отрицаетДля абонентов утечка опасности не представляет
База данных абонентов Tele2 утекла в сеть. В свободном доступе оказались ФИО, номера телефонов и адреса электронной почты абонентов, всего порядка 7,5 млн строк. Начато служебное расследование.
При этом оператор свою вину отрицает и утверждает, что ответственность лежит на IT-партнёре, который подвергся хакерской атаке и последующему взлому. По сообщениям Tele2, их системы надёжно защищены, поэтому факт утечки на стороне оператора полностью исключён.
Отмечается, что утекшие данные не несут абонентам никаких материальных рисков. В Tele2 заверили, что усилят контроль за данными в контуре потенциального доступа подрядчиков, которые менее защищены.
«Большая часть этих данных не представляет угрозы пользователям, по сути, это перекомпиляция сведений, которые доступны онлайн из других источников», — сообщили в пресс-службе Tele2.