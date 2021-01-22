База украденных аккаунтов была обнаружена через Google поиск

Так, агентства по информационной безопасности Check Point и Otorio выяснили, что ссылка на файл, содержащий все украденные хакерами данные, была оставлена в коде их фишингового сайта. Это позволило поисковому роботу Google без проблем индексировать этот самый файл и выдавать результаты из него в поиске, сообщает Bleeping Computer.