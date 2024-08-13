«Базальт СПО» создаст отечественную ОС для смартфонов

Российская компания «Базальт, СПО», известная своими разработками в сфере программного обеспечения, приступила к созданию новой операционной системы с открытым кодом, которая станет альтернативой Android и iOS. Новинка получила название AltPhone, и она будет основана на ядре Linux с использованием компонентов из проекта «Сизиф». По информации от компании, на разработку новой ОС будет выделено «несколько сотен миллионов рублей», что значительно дешевле, чем создание закрытого программного обеспечения.

AltPhone — это не первый российский проект в этой области. В стране уже существуют несколько отечественных операционных систем, преимущественно используемых для государственных нужд. К примеру, «Открытые мобильные платформы» создали ОС «Аврора», а НТЦ ИТ «РОСА» разработал Rosa Mobile. В разработке других ОС участвуют такие компании, как группа «Астра» с Astra Mobile, «Лаборатория Касперского» с KasperskyOS, Yadro (Квадра OS) и «Ред Софт» с «Ред ОС М».

Эти российские ОС, несмотря на свою специфическую направленность, демонстрируют растущий интерес к разработке и внедрению отечественного программного обеспечения, что может снизить зависимость от зарубежных решений в будущем.