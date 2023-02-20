Беда не приходит одна: какая болезнь повышает риск развития деменции

В связи с этим специалист посоветовал пациентам с диабетом внимательно следить за уровнем сахара в крови. Нормализация данного показателя потенциально способна предотвратить наступление проблем с мозгов в пожилом возрасте.

Слова коллеги поддержала и терапевт Елена Малышева. Она также добавила, что диабет может способствовать развитию атеросклероза — заболевания, поражающего артериальные сосуды. Поэтому, по мнению Малышевой, людям, болеющим диабетом, важно принимать лекарства, назначенные врачом, чтобы защитить себя от этого заболевания.

Напомним, что по последним данным в мире насчитывается около 50 млн человек, страдающих деменцией. Причём почти 60% из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Деменция представляет из себя хроническое заболевание, которое влияет на когнитивные функции, такие как память, язык и принятие решений.