Белгородские учёные будут лечить раны с помощью глины и серебра

Учёные из Белгородского государственного национального исследовательского университета разработали новый материал на основе глины для лечения гнойных ран, который прошёл успешные клинические испытания. Этот материал, содержащий модифицированную серебром содержащую монтмориллонит глину, помогает очищать раны от гноя быстрее и ускоряет процесс их заживления на 30%. Медики из Белгородской клинической больницы Святителя Иоасафа подтвердили эффективность этого нового способа лечения.

Исследования показали, что применение этого нового материала позволяет очищать раны на 20% быстрее, чем традиционные препараты. Он также активно поглощает жидкое раневое отделяемое и предотвращает размножение инфекции, благодаря действию ионов серебра. Этот метод лечения особенно эффективен на ранней стадии раневого процесса.

Новый материал предложили практикующие врачи-преподаватели кафедры госпитальной хирургии университета, которые активно работают над другими разработками для более эффективного лечения инфицированных кожных ран. Это открытие имеет большой потенциал для улучшения процесса заживления ран и спасения пациентов от осложнений при лечении гнойных ран.