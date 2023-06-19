Белгородские учёные разработали технологию дешёвого производства гипсовых блоков

Учёные из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ), разработали новую установку, которая позволяет перерабатывать гипсовое сырье и производить высококачественные прессованные блоки с использованием более короткого технологического цикла. Это инновационное устройство может быть применено в строительстве зданий и для создания влагостойких перегородок между комнатами.

Гипсовые блоки обладают высокой точностью геометрических размеров и ровной поверхностью, что позволяет быстро строить конструкции без необходимости в дополнительной отделке. Они также имеют меньший вес по сравнению с бетонными блоками и пеноблоками при сохранении прочности (гипсовые блоки не уступают цементным блокам в прочности при сжатии). Гипсовые блоки экономически выгоднее, так как они дешевле и не требуют дополнительной отделки.

Руководитель проекта, директор ООО «Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ» Иван Никулин, отмечает, что разработанная установка превосходит существующие аналоги в скорости изготовления блоков из полуводного или безводного гипса. Она может использоваться даже для переработки гипсовых отходов, таких как двуводный цитрогипс, который является побочным продуктом производства лимонной кислоты.

Ранее предпринимались попытки разработать устройство для переработки гипсовых отходов, но существующие аппараты имели ряд недостатков, таких как маленький размер получаемых блоков, низкая производительность, необходимость подготовки гидратирующейся массы перед прессованием, сложность и энергоёмкость процесса. Разработанная установка решает эти проблемы и обладает простой конструкцией, сниженными затратами на производство и энергию при массовом производстве гипсовых строительных блоков.

Эта инновационная разработка соответствует международному стандарту на гипсовые вяжущие в строительстве. Установка была создана в рамках Научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Инновационные решения в АПК», который является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.