Белгородские учёные создали биоразлагаемое моющее средство

Учёные из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») разработали новый способ получения синтетических моющих средств, которые обладают повышенной биоразлагаемостью. Этот метод был запатентован и может применяться для производства экологически чистых бытовых и технических моющих средств. Улучшение биоразлагаемости поможет снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Обычно для производства синтетических моющих средств используются соединения натрия (ЛАБС), которые являются одним из самых распространённых компонентов. Однако они обладают недостаточной биоразлагаемостью, и значительная часть этих веществ остаётся в водных объектах даже после прохождения через очистные сооружения. Учёные работали над улучшением процесса получения ЛАБС, чтобы создать более биоразлагаемую основу для моющих средств.

Исследователи предложили новый способ получения ЛАБС, который включает алкилирование бензола внутренними олефинами в присутствии фтористого водорода, сульфирование алкилбензолов серным газом и нейтрализацию полученных алкилбензолсульфокислот щёлочью. Особенностью этого подхода является определённое массовое соотношение элементов смеси «линейных» алкилбензолов. Результаты исследований показали, что новый способ обеспечивает получение основы, которая быстро адаптируется активным илом и полностью биоразлагается до 95%. Кроме того, новая основа позволяет снизить количество небиоразлагаемых загрязнителей в воде на 15-20%.

Этот новый способ получения синтетических моющих средств с повышенной биоразлагаемостью представляет собой значительный прогресс в направлении экологически чистых продуктов. Он позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду и улучшить состояние экологии. Применение этого метода в производстве моющих средств будет способствовать созданию более безопасных и эффективных продуктов для бытового и промышленного использования.