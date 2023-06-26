Белгородские учёные создали полезный майонез

Учёные из БелГУ разработали и получили патент на новый способ производства майонезного соуса, используя жидкость, оставшуюся после варки бобовых, которую называют аквафабой.

Этот майонезный соус не содержит яиц, что делает его более доступным для тех, кто предпочитает избегать продукты животного происхождения. Для приготовления этого соуса аквафабу смешивают с солью, сахаром, растительным маслом и горчицей, чтобы достичь нужного вкуса и консистенции.

Однако наши учёные добавили ещё один интересный ингредиент — наноструктурированный тиамин, который составляет 0, 05% от общей массы аквафабы. Они подчёркивают, что тиамин играет важную роль в обмене углеводами и жирами в организме, и его наличие в соусе может быть полезным для нашего здоровья.