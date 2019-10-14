Белокожая модель подверглась критике за переодевание в чернокожего персонажа

Костюм девушки получился настолько качественным и впечатляющим, что она без каких-либо проблем вошла в число 25 финалистов конкурса EuroCosplay Championships. Но потом что-то пошло не по плану и буквально за две недели до дня старта мероприятия, организаторы исключили модель из соревнования — представители конкурса сослались на то, что косплей Livanart может вызвать волну обвинений в блекфейсе.