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Белокожая модель подверглась критике за переодевание в чернокожего персонажа
Организаторы конкурса обещали изменить правила, чтобы не допустить подобного впредь
Достаточно неприятная ситуация случилась с косплеершей из Франции Livanart. Модель должна была принять участие с собственным косплеем на одном из конкурсов, проходивших в Лондоне. Но из-за того, что девушка, будучи белокожей, косплеила чернокожего персонажа, на нее посыпалась волна негатива.
Костюм девушки получился настолько качественным и впечатляющим, что она без каких-либо проблем вошла в число 25 финалистов конкурса EuroCosplay Championships. Но потом что-то пошло не по плану и буквально за две недели до дня старта мероприятия, организаторы исключили модель из соревнования — представители конкурса сослались на то, что косплей Livanart может вызвать волну обвинений в блекфейсе.
В конечном итоге девушка вряд ли сможет принять участие в конкурсе в этом году. Но организаторы EuroCosplay Championships уже выступили с официальным заявлением, согласно которому они обязательно внесут изменения в описание правил турнира в будущем, чтобы подобная ситуация не повторилась вновь.
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