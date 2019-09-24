Белоруссия первой в мире перейдет на новый тип интернет-соединения

IPv6 — самая последняя на сегодняшний день версия интернет протокола IP, которая должна плавно заменить более распространенный IPv4. Так, новая версия протокола в первую очередь должна решить проблемы ограниченности адресного пространства предшественника — в IPv4 просто физически заканчиваются адреса.

Согласно последним данным, в Беларуси речь идет о так называемом “dual stack” — ситуации, когда параллельно друг с другом используется сразу два протокола с постепенным вытеснением в дальнейшем более устаревшей версии.

”Внедрение протокола IPv6 крайне актуально. В этом вопросе у многих стран в регионе наблюдается отставание от остального мира. В Беларуси IPv6 трафик фактически равен нулю, несмотря на то что сами адреса получены практически всеми членами RIPE NCC: в стране 23 из 25 таких организаций уже имеют адреса и могут их использовать. Это самый высокий относительный показатель во всем СНГ”, — рассказал директор по внешним связям Сетевого координационного центра Европейского регионального реестра IP-адресов Максим Буртиков.